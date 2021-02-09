主攻早餐與早午餐的連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）1月自結營收1.35億元，年增17.0％，月增2.8％，創下單月營收歷史新高。展望後市，揚秦旗下「麥味登」與「炸鷄大師」屬剛需型餐飲，受景氣變動因素影響小，只要疫情受控，集團業績隨展店增加成長。

以「麥味登」連鎖加盟早午餐品牌為主體的揚秦國際，隨著麥味登加盟店數逐月增加，再加上台式炸雞品牌「炸鷄大獅」去年第四季開放國內加盟，營運店數持續攀升，同時也帶動商品銷售暢旺，雙品牌驅動獲利增加與成本降低，整體營收表現亮眼。

麥味登總店數已達847家，炸鷄大獅海內外店數也已突破40家。揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，一月份雖然有本土疫情擾動消費市場，但揚秦旗下三品牌從疫情初始即自我要求，加強門市防疫標準，盡力打造消費者安心用餐與購物的環境，深獲消費者肯定。而麥味登、炸鷄大獅與REAL真．烘焙坊所提供的餐食都屬於民生消費的剛性需求，較不受疫情干擾，隨著店數持續增長，營收也相對穩定增加。

農曆春節連續假期過後，2021台北國際連鎖加盟大展春季展即將登場，揚秦旗下早午餐品牌「麥味登」及台式炸雞品牌「炸鷄大獅」都將聯袂參展。此外，為了提供消費更健康的餐食，麥味登今年將朝全商品100%無添加人工防腐劑邁進，並提高使用台灣在地食材如西螺蘿勒生產的青醬、古坑的柳橙與葡萄柚果汁、台南11號天米等，讓麥味登從鄰里的老厝邊升級為提供美味餐食的溫暖好厝邊並持續朝1,000店邁進，炸鷄大獅以海內外突破100店為目標。

(工商 )