康寧大學董事會日前遭解散，近日教育部正協助組成公益董事會，不過高教工會連續數日在教育部門口抗議，指教育部為財團「量身訂做」一套董事會組成辦法，形同讓「禿鷹」入主康寧大學，影響日後師生權益。教育部9日傍晚發出新聞稿，公開康寧學校財團法人董事推選小組委員名單，並表示9日會議聚焦於該小組議事運作程序等，並選出小組召集人，下次會議才討論董事推選事宜。會議期間在會場外靜坐的康寧大學教師，對此表示總算不枉他們到教育部門口抗議3天，「農曆年前終於收到禮物。」

高教工會9日上午痛批教育部堅持在過年前最後一個上班日，即9日當天上午9點在教育部召開康寧董事推選小組會議，突襲闖關，以史無前例的「董事群組」而非個人為董事候選單位，及「捐資承諾」為招募條件；亦即只要群組承諾捐資，就能獲得三分之二以上董事席次，決議一切重要事項。

教育部9日傍晚新聞稿公布會議決議摘要，表示康寧大學原董事會因未能完成捐資支付台南校區土地權利金承諾，經教育部於109年7月聲請法院解除全體董事職務，法院於109年11月17日裁定解除全體董事職務；教育部依《私立學校法》第25條第2項規定，指定學校師生代表、工會代表及專家學者組成康寧學校財團法人董事推選小組，並於9日召開第1次會議。

教育部表示，會議決議同意公開小組委員名單，專家學者代表是曾憲政、楊濬中、莊國榮、徐素琴，全國教師工會總聯合會代表侯俊良、全國私立學校產業工會代表吳忠春、台北校區教師代表陳琇娟、台南校區教師代表劉相君、學生代表李詩彤，共9人；並推選曾憲政擔任主席。

教育部表示，本次會議聚焦於該小組議事運作程序、委員利益迴避及資訊揭露等應遵循事項，後續董事推選作業將於下次會議討論。

(旺報 )