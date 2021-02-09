媒體人趙少康回復國民黨籍，除了有意參選黨主席，更表態將直攻2024總統大選，持續在政壇掀起話題。對此，陸軍退役少將于北辰昨(8日)在政論節目中分析，「其實看到趙少康出來選黨主席，我看到一絲改變的奇蹟」。

中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革，而他選擇重回國民黨，是因擔憂台灣現狀，也希望能救國民黨、救台灣。對於2022、2024大選，趙少康多次表示不排除任何位置，但他8日就宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解。

趙少康表示，就是要爭取參加總統初選機制，他現在沒有資格選主席，因為黨中央說要有入黨一年的資格，但是按照規定，他有資格參加國民黨總統提名初選，所以就黨主席而言，能不能選不知道，但總統提名就可以參加初選，這兩者不是二選一。

對此，于北辰昨(8日)在政論節目《新聞面對面》中談到，國民黨有很多領導人物很需要面子，今天講出去的話一言九鼎，但他認為其實不要一言九鼎，當政策好就轉彎，「其實看到趙少康出來選黨主席，我看到一絲改變的奇蹟，就是他會轉彎。」

于北辰分析，大部分的國民黨人物說出去的話是不會轉彎的，所以趙少康出來選，這現象不壞，但他要選主席之前必須要做一些審慎評估，很多事情要忘記是名主持人的身分，從主持人轉換到政治人物，說話的尺度要收一下，才能凝聚黨員，他要讓黨員感受到把國民黨帶回重返執政方向。

(中時新聞網)