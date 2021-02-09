日月潭櫻花秘境香茶巷，兩旁櫻花林蔭。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

涵碧樓推出春季限定，櫻花芳療課程。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日式櫻花套餐以當季時令食材，櫻花入菜。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

日月潭櫻花季登場，涵碧樓趁勢推出櫻花美饌之旅，包括精緻日式櫻花料理，與英式櫻花午茶；更打造六感全體驗的魅力行程，從髮梢到全身，完全沉浸在春季櫻花的粉紅氛圍之中。

日月潭涵碧樓附近私房賞櫻景點，如有水巷兩側滿開的櫻花，多了些幽靜神祕之美，彷彿陸游詩中「柳暗花明又一村」；鹿篙社區「香茶巷」更像北海道的櫻花林蔭，讓人心曠神怡。

除了飽覽櫻花春色，涵碧樓日本餐廳主廚Dylan與點心坊主廚Victor，聯袂推出日式櫻花套餐及英式櫻花午茶，Dylan將漁獲化成櫻花綻放的意象，如「櫻花獻盛合刺身」以春季野釣櫻鯛、紅皮刀、堅虎魚等，呈現出櫻花在山頭綻放的層次。「海鱸山藥櫻花蒸」則是將野釣鱸魚油炸後，以櫻花葉回蒸淋上百合醬汁，上桌後陣陣花香清新宜人，口感軟嫩豐腴。主菜「鹽烤青甘下巴一夜干」選用頂級鰤魚，泡入清酒與昆布醬汁，再以文火鹽烤至焦香，豐美的油脂搭配細嫩緊緻的肉質，滋潤味蕾。

Victor主廚以國姓鄉盛產的草莓，創作櫻花下午茶，「草莓櫻花千層」將酥脆千層焦糖化，帶有焦糖香氣，結合櫻花卡士達醬與象徵櫻花的草莓花瓣，呈現多層次口感與香甜氣息。「梅香櫻花塔」以紫蘇梅醬夾心，外層以手烤塔皮與抹茶甘納許、櫻花香緹包覆，再以櫻花花瓣點綴，展現「醬」心獨具的創意。

涵碧樓推出的六感櫻花沉浸式體驗，除了大飽口福，還有細膩的感官體驗，讓賓客從頭到腳沐浴在櫻花綻放的浪漫中。精品店店長Julia ，推出限定的櫻花香氛紀念品；SPA推出春季限定櫻花芳療課程，長推式的按摩手法搭配櫻花香氛精油，滌淨疲憊身心，迎接春季的煥然一新。

(中時 )