連鎖餐飲集團豆府（2752）1月營收1.73億元，年增10.06％，營創同期新高。展望後市，2月份進入農曆春節假期，受疫情影響國人仍無法出國，親友聚會可望較往年頻繁，為搶攻春節連假商機，豆府全集團也規劃了多項春節行銷活動，集團旗下有多品牌多據點的豆府業績可望持續提升。

豆府集團表示，1月業績穩定，主要是國內企業改以小型化餐會、部門聚餐為主，而豆府的商品組合變化性大，且旗下品牌推出微型尾牙專案，有效增加來客數。另外在外帶年菜部分，主推4到5人小家庭的高CP值韓式團圓年菜，除夕當天門市領取即可熱騰騰上桌，對於營收有不錯的貢獻。

除此，因應春節送禮需徵，豆府推出的補氣、養氣的「韓風雙蔘栗子雞」符合市場期待，也對營收提高有所助益。

2月份正式進入農曆春節假期，受疫情影響國人仍無法出國，親友聚會可望較往年頻繁，為搶攻春節連假商機，豆府全集團也規劃了多項春節行銷活動，相信能帶動業績持續提升。

豆府2020年在新冠肺炎疫情之下，仍開出15間門店，繳出亮眼的成績單。展望2021年，豆府餐飲集團仍維持一貫穩健的展店速度，除了持續深耕韓式料理品牌外，在其他異國料理上也將積極評估展店，希望在新的年度營收仍能持續成長。

(工商 )