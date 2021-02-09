響應綠能發展，中油宣布今年桃園茄苳加油站搖身一變為智慧綠能示範站，導入新的智慧機動型儲能系統，除可提供加油站本身使用，還具備異地機動備援、災區緊急發電救援等功用，期盼藉由移動儲能系統提供電源，與在地鄉親一同守護「桃花源」。

中油表示，此款智慧機動型儲能系統一大特色是可提供異地機動備援。桃園市復興區、大溪區、龜山區等地，山區易因豪大雨崩塌形同孤島造成無電可用，此時移動式鋰鐵儲能電池可及時發揮功能送到災區，提供當地緊急使用。儲能系統平時在茄苳站待命，利用夜間離峰充電，並於日間電力負荷尖峰時，部分供電給加油站使用，進而減少電網負擔。

有別傳統儲能系統，由中油煉製研究所、油品行銷事業部共同籌劃的桃園茄苳站智慧機動型儲能系統，外型設計以黑色底搭配桃園市花-桃花，內部是50 kWh智慧機動型儲能系統，以10呎儲能貨櫃搭載10組小型可移動式鋰鐵儲能電池，其中5組電池以石墨做為負極材料，另5組負極材料則混摻煉製研究所歷時10年研發成功的中油軟碳。

中油指出，台灣歷年深受颱風和地震夾擊，在極端氣候衝擊下，中油為提高能源韌性及調適（Adaptation）能力，攜手智慧城市桃園建置智慧綠能加油站。上述搭配之軟碳具有可快充、壽命長及安全性高等特點，期望藉由這次材料驗證，搭配能源管理系統的智慧化監控與調度，提升儲能系統的效益及安全性。

(工商 )