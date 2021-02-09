台74線連接國道1號系統交流道工程，去年底封閉部分環中路1段道路，即日起至3月13日止，全天24時封閉環中路一段東行線（中康街215巷「果菜市場」至大富路）中內側車道，施工期間維持2車道通行，管制期間，建議民眾走替代道路；市警第五分局派員至環中路與松竹路、環中路與昌平、環中與崇德路等進行交管、路口淨空。

交通部高速公路局第2新建工程處為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，自去年11月8日起須長期封閉環中路1段東行線（昌平路至大富路段）內側1車道路，進行橋梁基礎、墩柱及上部結構等施工，交通維持管制期間，建議替代道路如下：（由西向東往潭子）：環中路一段（崇德八路口）→崇德八路→崇德19路→崇德路三段→環中路1段（崇德路3段路口）。

自1月5日起至112年3月13日止，全天24時封閉環中路1段東行線（中康街215巷「果菜市場」至大富路)中內側車道，施工期間維持2車道通行，交通維持管制期間，建議替代道路如下：（西向東往潭子）環中路1段（中清路口）→中清路→后庄北路→后庄路→松竹路→崇德19路→崇德路3段→環中路一段（崇德路口）。

農曆連假期間警方將於環中路與松竹路、環中路與昌平路以及環中路與崇德路等3處路口指揮保持路口淨空，並於環中路與昌平路、環中路與崇德路2處路口，懸掛改道牌面，請用路人提前於環中路、崇德路與昌平路口改行崇德路與昌平路3段，行駛至豐原區改由豐原交流道上國道1號。

(中時 )