立法院本會期將展開修憲議題，立法院長游錫堃今接受電台專訪表示，十幾年未修憲，大家都很期待修憲，目前朝野比較有共識的就是18歲公民權，其餘像是廢考監、政府體制、環保、人權等議題未無共識，由於修憲門檻高，希望本屆至少能完成18歲公民權跟降低修憲門檻。

游錫堃說，新會期將會召集朝野協商，通過各黨派推薦共39人修憲委員會名單，並選出5名委員會召集人，隨即辦理研討會、公聽會請專家學者論述，預計明年3月決定公布修憲議題，9月送中選會，人民公投複決部分則綁地方選舉在11月舉行。

游錫堃提到，目前修憲提案共43案，其中18歲公民權占17案，目前朝野比較有共識，其他提案包括廢考監、政府體制、人權等議題，各黨尚未達成共識，期盼沒有政治性的議題能有機會通過。

游錫堃特別提到，修憲公民複決門檻應該要降低，畢竟立法院各黨團都無法單獨修憲，仍要政黨合作，立法院仍可以做到修憲把關的責任，因此他主張人民複決投票要降低，以利提升修憲通過的機會。

對於公民複決通過修憲門檻多高，游錫堃以蔡英文總統去年競選連任獲得817萬票為例，要獲得相同票數都不容易，更何況修憲門檻需要960萬人同意，此次要通過修憲案，勢必要跟明年地方選舉結合，衝高投票率才有機會。

(中時 )