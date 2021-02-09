中國國家主席習近平9日在北京以視訊方式主持「中國－中東歐國家領導人峰會」並發表主旨講話。中新社報導，習近平指出，中方計劃今後5年從中東歐國家進口累計價值1,700億美元以上的商品，擴大自中東歐國家進口商品，爭取實現未來5年中國從中東歐國家的農產品進口額成長一倍，雙方農業貿易額增長50％。

談及中國與中東歐國家疫苗合作，習近平指出，塞爾維亞已從中國企業獲取100萬劑疫苗，匈牙利正同中國疫苗企業合作。如果中東歐其他國家有疫苗合作需求，中方願積極考慮。

在共建「一帶一路」方面，習近平強調，中國－中東歐國家開拓思路、先試先行，率先探索跨區域合作同共建「一帶一路」倡議對接，率先實現「一帶一路」合作協議在地區全覆蓋。

當談及深化海關貿易安全和通關便利化合作時，習近平強調，中方將推動建設中國－中東歐國家海關信息中心、中歐陸海快線沿線國家通關協調咨詢點，願探索同中東歐國家海關開展「智慧海關、智能邊境、智享聯通」合作試點。

習近平還強調，要加強文化、教育、旅遊、體育、媒體、出版、智庫、青年、地方等領域交流合作。將在年內舉行新一屆教育政策對話和高校聯合會會議，支持復旦大學在匈牙利開設校區。

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