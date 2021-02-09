印度曾揚言要遠離大陸製造，但在過去一年的時間裡，真的達到這一目標了嗎？印媒指出，2020全年，小米等4家大陸品牌佔據了印度智慧手機市場77%的出貨量，較2019年72%的出貨量增加了5%；全年的智慧手機出貨規模達到1.45億支，按此計算，來自大陸品牌的總出貨量將超過1.1億部。

大陸《金十數據》引述《印度金融時報》報導，2020全年，小米、OPPO和vivo等在內的大陸品牌，佔據了印度智慧手機市場77%的出貨量，較2019年72%的出貨量增加了5%。截至2020年第四季度為止，印度出貨量前5大手機品牌中，大陸企業佔據了4個席位，分別是小米（27%）、vivo、OPPO、realme，韓國手機巨頭三星以21%的份額排名第二。

印度去年全年的智慧手機出貨規模達到1.45億支，按此計算，來自大陸品牌的總出貨量將超過1.1億部。有業內人士指出，隨著印度進一步展開5G網路的佈署，預計陸企在印度智慧手機的地位將進一步穩固。

此外，《觀察者網》報導，由於印度抬高了進口費用，導致該國本土商品價格飆升，不少中小企業遭遇生存危機。據此，2月1日當天，印度宣布暫時取消來自大陸鋼產品的收費舉措，此舉將從2月2日維持至9月30日。

《金十數據》並提到，為了進一步扶持本土的製造商，印度一度讓當地的電商企業在商品的詳情介紹中標明產地來源，提醒當地民眾不要選購大陸製造的商品。另外，印度還拒絕了馬來西亞、日本等國邀其重返RCEP自貿協定的請求。

然而，印度種種行動之下，大陸卻還維持著其最大貿易夥伴和進口來源國的地位。根據數據顯示，截至2020年9月的6個月時間內，印度自大陸的商品進口總額在其總進口額中佔比升至18.3%。這也就意味著，就金額來說，印度對華的進口依賴已從上一財年的13.7%同比上升了4.6%。

(中時新聞網)