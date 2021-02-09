海巡署上月邀請一名美籍人士來台洽公，該美國人隨後也確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今證實為案920，來台結束14天居家檢疫後，於自主健康管理期間洽公，洽公5天後確診。目前已有14人被匡列居家隔離，由於Ct值高，指揮中心研判來台後已幾乎沒有傳染力。

案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在台洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，日前確診新冠肺炎。

指揮中心發言人莊人祥表示，案920當初匡列的接觸者有11人，包含海巡署的人在內，都需居家隔離，後來因發現她還有其他的接觸者，因此擴大匡列到14人，都需要居家隔離。該女子的Ct值在2月3日為32，2月5日為34，研判在美國發病，來台時已幾乎沒有傳染力。

(中時 )