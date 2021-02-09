明天開始就要展開長達7天春節連假，台南市永康地區多處交通要道已經湧現車潮，永康警分局今天已於永康交流道、大灣交流道及轄內重要路口派員執行交通疏導，動用警力466人次，力求交通順暢，連續8天不打烊，並將提供「臉書直播大灣交流道交通實況」服務，供用路人即時查詢。

永康警分局分析，連假前返鄉車潮、初一至初三旅遊南向車流及初三至初五收假北向車流最多，提早於連假前一日即規畫永康交流道、大灣交流道及轄內重要路口，派員執行交通疏導。

警方已於大灣交流道口上崗疏導。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

此外，因應2月14日(初三)、2月15日(初四)13至18時，國道1號永康交流道及大灣交流道之北向入口匝道將實施高乘載管制，國道於春節期間0時至5時全線雙向暫停收費，永康分局將派員於交流道匝道口管制車輛，使用警力54人次，配合實施高乘載管制措施，請民眾務必遵守相關規定。

永康交流道因為有2個北向入口，往年車流順暢，請民眾多多利用，但大灣交流道，因仁德交流道年初三及初四7時至19時封閉北向入口，民眾定會大量運用大灣交流道，永康分局將提供「臉書直播大灣交流道交通實況」服務，供用路人即時查詢，遇有車多情事，可提早使用替代道路，北上可行走復興路→崑大路→左轉永大路→上高架橋往新市方向使用國道8號與國道3號通行。

警方也提醒，春節連續假期期間，民眾出遊踏青、訪友因停車空間有限，建議多利用公車等大眾運輸工具前往。為維交通秩序，永康分局亦將加強路況查報，遇有壅塞情事即會派員加強疏導，請用路人出發前收聽警廣、利用1968網站或即時路況App、Google Maps或「永康分局臉書」查詢最新資訊。

(中時 )