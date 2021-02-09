大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年遭到川普政府封殺，不僅半導體生產設備與材料無法向含有美國技術的產品進口，甚至連投資機構、指數編製公司也把中芯國際剔除，從中芯國際上周公佈2020年第四季財報來看，營收雖年增17%、淨利甚至大增190%，但主要受惠於人民幣升值、業外收入貢獻大半淨利所支撐。對此，外媒報導指出，就算中芯國際沒有受到川普行動封殺，但也遠遠趕不上晶圓代工領域領導者台積電、三星電子。

中芯國際2020年第四季財報，合併營收達9.81億美元、年增16.9%，淨利2.57億美元、年增189.7%，但主要受惠於人民幣大幅升值，以及認列法投資收益1.32億美元，等同貢獻大半淨利，但財報並未詳列來自何處。從營業利益來看，則是1725萬美元，年減14.4%，顯見美國禁令還是對中芯國際獲利帶來影響。

據《華爾街日報》報導，半導體產業受惠於全球需求大增，市場對於中芯國際這類二線晶圓代工廠的產品需求強勁，導致中芯國際去年Q4收入僅較上季下降9.4%，優於市場預期。然而，川普政府對於華為的打擊，讓中芯國際不能向該客戶出貨，尤其是先進製程技術的產品供應。

根據Bernstein數據顯示，該公司14奈米製程的工廠與設備折舊費讓先進製程的營收貢獻大幅下滑， 2020年Q4的14/28奈米為5%，比上季少9.6個百分點，40/45奈米也較上季減少2.4個百分點，至於55/65 奈米則是增加8.2個百分點、來到34%，為中芯國際主要營收貢獻產品，90 奈米以上製程貢獻也有所增加。

中芯國際預估2021年毛利率落在15%，收入將較去年增加、將有中高個位數成長。但該公司的成熟製程產能已經接近滿載，是否維持長期增長趨勢，還是要看資本支出規模。

從上海發改委最新公布主要重大建設項目清單，包括中芯國際、華力微電子、積塔半導體等7家半導體公司，總計166個項目，中芯國際則是發展12吋晶圓SN1項目。該公司12吋晶圓的SN1 和 SN2廠房位在上海浦東新區張江高科技園區，由中芯南方執行，採用FinFET技術滿足該公司14 奈米以下製程項目，目標是月產能3.5 萬片，總計投入資金120.4 億美元。

可能是受到中芯國際依然是大陸重點扶持的項目之一，中芯國際港股收漲1.250港元或5.30%、報在24.85港元；中芯國際A股表現則是1.7元人民幣或3.27%、收在53.71元人民幣，皆有不錯表現。

中芯國際2021年資本支出達43億美元，主要用以擴增成熟製程產能，但與前一年的57億美元的規模下降不少，主要還是來自於川普政府時期的追殺令。至今拜登政府仍不願放手對大陸科技公司的制裁行動，若美企想與中芯國際等陸企進行業務往來，甚至只針對非國安問題的產品，可能還有很多問題待解決。

不過，報導最後也提到，假設是在最好狀況下，中芯國際想要趕上台積電、三星電子等市場領導者也遙不可及，「至少目前是這樣」。

(中時新聞網)