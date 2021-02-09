英國一名男童為了實驗，竟然拿自己當作實驗品，一口氣吞下54顆磁性球，原本還以為能夠自然排泄出來，但一直沒有結果。最後男童向母親坦承自己的行為，母親急忙送他到醫院醫治，經過6小時的手術後，才成功挽回男童的性命。

根據《地鐵報》報導指出，居住在英國曼徹斯特的12歲男童莫里森（Rhiley Morrison），平日著迷於科學實驗。他日前為了確認「磁鐵在人體內是否還有磁性」，竟然拿自己的身體當作實驗品，一口氣吞下了54顆的磁性球，但等待4天後，磁性球一直沒有排泄出來，莫里森最後只能向母親坦承自己的實驗，母親也緊急將他送到醫院進行緊急手術，最後從醫生從莫里森的體內取出大量磁性球的時候，嚇壞了莫里森的母親。

後來莫里森也因此住院了10天，醫生表示，他的腸子已經因為磁性球的擠壓破了一個洞，住院期間也吐出不少綠色汁液，而也由於腸胃破洞的關係，莫里森必須仰賴鼻胃管進食。再加上英國新冠肺炎疫情肆虐，莫里森住院期間，他的父母都無法陪同。

莫里森的母親表示，莫里森是個自閉症與過動症的患者，但自幼對科學十分著迷，也熱中於動手做實驗。但這次事件發生後，他已經將家中所有磁鐵、磁性球通通丟掉，避免家中其他小孩發生類似的事情，莫里森的母親也提到，有一位護理師跟他說，時常有小孩誤食磁鐵而被緊急送醫，希望其他有小孩的父母能夠意識到事情的危險性。

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(中時新聞網)