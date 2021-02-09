佳里警巡邏遇幽靈馬車 靈異事件變感人故事

台南警察真暖心，佳里分局中鹽派出所所長施信結、警員林逸皇半夜巡邏遇身障男駕駛電動車未開燈，施信結不僅幫他裝警示燈，得知身障男家境不佳，更掏腰包送他紅包、白米、水果，之後更協助申請急難救助，分局長甘炎民得知後，大大讚賞施信結執勤認真，且能適時對需要的民眾伸出援手。

施信結、林逸皇8日深夜巡邏時，在七股區中寮里鹽博館前道路見一輛未亮燈、無人駕駛電動車在道路上行駛，猶如幽靈馬車，驚嚇之餘立即上前查看，發現是吳姓身障者因雙腳萎縮無法坐著駕駛、而是蜷曲在電動車腳踏區凹洞上，看起來像無人駕駛，為了吳男行車安全，施信結立即將吳男帶回派出所，幫電動車加裝警示燈。

施信結贈送身障男紅包、白米、水果。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

吳姓身障者因雙腳萎縮無法坐著駕駛、而是蜷曲在電動車腳踏區凹洞上，看起來像無人駕駛。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

施信結在安裝車燈過程中邊與吳男聊天，得知他自幼雙腳便無法行走，生活起居無法自理，每天靠著母親攙扶，由於父親早逝，母子倆人相依為命多年，然而母親於7年前因病去世，現在僅靠著社會局救助，因為行動不便，生活十分困苦。

施信結得知吳男處境困難，即自掏腰包，贈送吳男1000元紅包、自家種植的優質良米1包及紅龍果1箱，並親自前往吳宅探望，協助其申請急難救助方案，溪希望能讓吳男在農曆春節前感受到警察的溫馨關懷。

甘炎民獲知施信結善行後，前往中鹽所嘉勉並鼓勵員警服務要不分大小，適時最重要。也呼籲民眾平時要檢視自己的交通工具，夜間是否明亮，愛自己也可以保護别人，防止憾事發生。

(中時 )