為推動生活品味，鼓勵大家閱讀並品味生活，益品書屋推出拍照上傳分享有好康活動，即日起在益品書屋、益品美術館拍照上傳個人臉書，有機會全年免費入館，體驗閱讀與藝術之美外，還可參加益品舉辦的各類藝文講座與音樂會，上傳時間至2月28日止。此次預計抽出15名(益品書屋台北館、台中館與南投美術館各5名)，總價值約55萬元。有機會全年免費入館，讓閱讀與藝術徹底融入生活中。

益品書屋、益品美術館的獨特優雅氛圍，讓許多人喜歡在此拍照留念。書屋曾獲國內外設計獎不計其數，亞太地區室內設計獎、意大利ADesign、德國German design award、美國IDA國際設計獎等，書屋與美術館的創新思維與元素，令許多人驚豔駐足。

益品書屋具有「閱讀與生活」的創意精神。帶著自然的優雅氛圍，也是多元展演空間，更滿足各種文藝的需求。沉穩寧靜的氣息，散發人文藝術與時尚，在益品書屋閱讀，能安定靜謐地吸收文化氣息。

益品書屋台北、台中二館有近七千本藏書，都是市面上獨特少見的精裝圖文書，包含飲食、生活、旅遊、美學、童趣及外文等類書籍，並提供咖啡、冰沙、茗茶等無限飲用，讓民眾在閱讀的同時，也能輕鬆享用飲品，讓人一整天都不想離開。

益品美術館更顯獨特性，一棟純白鏤空建物，館內百餘坪純白基調空間呈現出現代感，凸顯簡約樸實的設計風格，襯托出畫作與館內空間的自然融合，讓美術館散發出自在優雅氛圍，與當地景緻融合為一體。

美術館設計上，利用景觀來呼應環境氛圍，以白色圓點帷幕的包覆架構，外牆運用鏤空與大片落地窗，挑高設計營造出舒適明亮的空間感，沉穩寧靜不失莊重。圓弧帷幕則透過自然光，依不同時間所灑落下的圓形光影，呈現出如同一幅幅變化莫測的自然畫作。

館內展示王品集團創辦人戴勝益多年的作品，以「拈花惹草」為主題，繽紛絢爛的色彩、自然純熟的筆觸，與周圍自然環境的搭配，除讓人駐足不忍離去，更猶如林中的夢幻建築!

益品書屋旨在推動閱讀文化，開幕時曾造成話題與排隊人潮，館內的設計氛圍不僅品味優雅，更是國內外空間設計上的常勝軍，成為許多喜愛閱讀及文青打卡的新聚點。

益品美術館矗立在林裡間更顯得清新靜謐，尤其在夜晚來臨，圓點帷幕由內往外透過燈光折射，就像站在高山上仰望天際星星一樣，耀眼絢爛、柔和而溫暖。

書屋與美術館每天都悠揚琴聲迴盪，吸引許多音樂愛好者前來，不論古典或流行、輕柔或熱情，流動琴聲讓閱讀與藝術欣賞，成為一種愉快的享受。三館每月皆舉辦各式音樂會與藝文講座，讓館內成為多元學習場域，豐富大家的心靈與生活。

益品書屋有台北、台中兩館，美術館則坐落在南投鹿谷山邊，三館全年除農曆除夕休館一天外，每日提供民眾閱讀與美學欣賞，期盼閱讀與藝術成為台灣最美的生活品味。

(工商 )