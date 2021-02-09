香港大美人李嘉欣擁有高挑身材與混血兒精緻五官，被封為最美港姐的她，在90年代紅極一時，後來更嫁給富商許晉亨，兩人結婚至今12年，感情恩愛令人羨慕。現年50歲的她，今(9日)凌晨就突然PO出一張產房照，差點把粉絲嚇了一大跳，直呼差點誤以為女神生二胎了。

李嘉欣與許晉亨結婚12年，感情恩愛，時常在社群網站PO出與老公、兒子的一家三口合照，嫁入豪門仍然幸福的婚後生活，令人看了羨慕。然而李嘉欣今日凌晨更突然曝光一張產房照，母愛爆棚地寫下「Happy birthday to my boy」，為兒子Jayden的10歲生日獻上祝福。

李嘉欣曝光當年產房照，為兒子10歲生日獻上祝福。(取自李嘉欣微博)

李嘉欣這張10年前的產房照，就成為網友熱烈討論的焦點，留言讚嘆「大美女躺着死亡角度都那麼美」、「生完寶寶為什可以這麼美」、「時間過得好快啊！媽媽還是一樣的美麗」，但也有不少人訝異李嘉欣為保持完美形象真的很努力，直呼「產房裡還化妝啊」。

李嘉欣當年喜嫁富商許晉亨，為了替夫家傳宗接代，付出努力不少。由於她當時已年屆40，最終就靠著人工受孕懷上寶貝兒子Jayden。據港媒報導，她當時足足試了3次才成功受孕，推估花費近20萬港幣(約71萬台幣)。

(中時新聞網)