台北市5名富少以慶祝大學畢業為由，將昔日同窗女神同學約出來喝酒唱歌，5男1女的聚會，到了KTV包廂演變成輪流上的集體性侵案。法院判決出爐，有4人同意賠償和解獲判緩刑免關，詳細賠償金額曝光，4人和解賠償金達730萬。稍早傳出的80萬元換免關，僅為其中1人負擔的最低賠償金。

據《ETtoday》報導，涉案5人當中，鄧男、劉男、楊男、施男總共賠償730萬元、獲判緩刑，其中施男賠償金額為4人當中最低金額80萬元，至於鄭男因為否認罪行，拒絕賠償，未與被害人達成和解，法院未給予緩刑。據了解，施男的家境較為普通，為5人中唯一未就讀貴族學校者，透過法扶協助打官司，法官考量其家庭經濟狀況，和解金為4人中最低的。

這起引起社會關注的案件發生於2019年8月，被害女子在大學畢業前夕，受楊姓男子邀約，與曾經同窗的鄧姓、劉姓、鄭姓男子及施姓友人一共5男1女聚會，其中鄧男心儀女同學已久，把她當女神看待，一群人先到酒館喝酒，然後又轉往KTV，女同學醉倒包廂意識不清，5男竟對她集體猥褻、性侵，鄧男還說出「我要在包廂開X」、「像buffet的形式，可以輪流」等語。

開庭時，除鄭男外，其餘4人都坦承犯行，並表示願意賠償和解，但被害女同學當庭崩潰痛哭，甚至出現猛踹桌椅等失控行為，最後女同學母親出面，向法官表示院给被告緩刑機會，最後4男賠償730萬和解，皆獲判緩刑免坐牢，僅鄭男被依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。可上訴。

據瞭解，被害人女同學與鄧男、劉男、楊男及鄭男為同一所中學同窗，5人家境都不錯；該學校是台北市知名貴族學校，強調重視「品格教導原則」，學雜費每學期約12至14萬元，教科書每學年約2至3萬元，據指出，進入該校就讀相當不容易，甚至會篩選家境。而帶頭起鬨性侵的主嫌鄧男，還是學霸，就讀培育師資的國立大學。

富少背景遭起底引發各界關注，網友痛批「錢可以擺平就不是問題」、「哪個學校敢錄取他？學霸就可以性侵女生？」、「當老師怎麼得了啊？」、「要求法律修法嚴懲，性侵者一律死刑」、「這個學校也太失敗了」、「家長賣女兒現金收的真爽...」、「道德淪喪，教育界應該多重視這一項問題」、「和解判緩刑免坐牢，這是告訴那些富二代只要家裡有錢，就可以為所欲為嗎？太過份了吧？」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時新聞網)