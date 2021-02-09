超商雙雄元月合併營收兩樣情！統一超（2912）1月合併營收221.94億元，年減2.25％；全家（5903）1月合併營收70.47億元，年增0.68％。儘管都受農曆春節落點因素差異，以及元月幾波超強寒流影響來客數，全家業績相對持穩，統一超則略衰退。

截至今年1月底，全家全台總店舖數達3,809家；統一超旗下台灣7-ELEVEN門市共6,072家，仍穩居龍頭地位，且相較去年同期店數共5,712家，一年來快速「淨增加」360家。

全家表示，農曆春節去年落在1月，今年則落在2月，然受惠於店數與鮮食成長，以及農曆年前應景商品如福袋、禮盒、年菜預購買氣發酵，致整體業績仍維持成長態勢。

針對成長動能，全家指出，1月整體鮮食業績成長3％，其中，受惠山海樓和北港武德宮春節聯名開運鮮食話題操作，帶動調理麵、微波主食和麵包品群業績成長一至二成；1月中推出期間限定的「玉子鰻魚飯」，開賣不到一個月就熱銷破十萬份；現煮咖啡Let’s Cafe與「哈根達斯」推出聯名商品雪融拿鐵，創造新品效應，也成功帶動杯裝飲料業績成長。

另外，全家表示，掌握春節節慶商機，1月推出應景福袋85萬個全面完銷；雖受新冠肺炎疫情影響，社交活動頻率降低，但送禮需求仍不減，年節禮盒業績相較去年同期成長六至七成。

展望2月營運，全家表示，正值農曆新年業績旺季，連假期間預期全台天氣良好，且將陸續推出多款鮮食、杯裝飲料等新品，以及春節後開學開工的促銷活動，皆有助業績趨勢向上。

統一超則表示，台灣7-ELEVEN受到兩年春節檔期不同影響，本業營收仍較去年成長，其中，OPEN POINT行動隨時取與i預購持續擴大效益，開心花隨時取等主題活動炒熱買氣。轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN仍受到疫情封城政策影響，而其他事業如博客來、統一速達等受惠年節前夕採買需求，營運表現亮眼。

統一超指出，截至1月底菲律賓7-ELEVEN共2,975店，其中約6％暫停營業、30％僅白天營業，另64％可正常24小時營業。

展望2月，統一超表示，7-ELEVEN在連續假期前於板橋、高雄、桃園陸續推出「寶可夢主題店」、「史努比聯名店」、「COLD STONE x Big7」等新店型，預期可於2月帶動單店業績、單店來客數倍數成長，同時也將掌握春節返鄉團聚、開工開學商機等，持續推升業績。

(工商 )