新北市永和警分局於春節假期前夕，規劃員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於春節假期前夕，規劃員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」。（永和警分局提供）

新北市永和地區地狹人稠，永和警分局為維持春節期間，轄區各巷、道交通安全順暢，特別於春節假期前夕，規劃員警及協勤民力至轄區各巷、弄執行「清道專案」，清除占用道路或騎樓之違規路障，維持轄區各道路及消防通道暢通，確保永和區交通安全、順暢。

永和警分局表示，農曆春節假前，年貨及各類交易較平常熱絡，常有商家推放貨物、商品或擺設桌椅在騎樓、人行道或巷弄，阻礙人、車通行。適逢本分局執行「110年加強重要節日安全維護工作」期間，為加強「交通順暢」工作重點之執行，特別於110年2月4日及2月5日，規劃警力聯合市府環保局，並規劃民防、義警同仁，共同至轄區執行清道專案，清除違規路障及占用道路情形，並利用民力在地、深根特質，親切與市民溝通，使任務執行更加圓滿、順利。

永和警分局特別強調，永和地區地狹人稠，巷弄普遍較為狹小，為保障用路人權益，特別呼籲商家及民眾，如遇有占用道路為工作場所，或影響交通、設置路障等違規行為，警方將嚴格取締，以營造永和地區人、車安全順暢，讓市民朋友都能平安、快樂過新年。

(中時 )