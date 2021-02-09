家樂福近日擴張動作頻頻，9日宣布家樂福自動化服務再升級，繼無人商店之後，再推出全新「家樂福自動販賣機」，首波先進駐林口三井Outlet跟新竹福泰飯店，各設置一台測試，販售商品包含口罩、乾洗手、濕紙巾等防疫商品，還有尿布、衛生棉、漱口水等生活用品，滿足消費者隨時購買需求。

家樂福表示，「家樂福自動販賣機」可針對進駐的區域專屬規劃客群需求，目前兩台販售商品主要以生活及清潔用品為主，包括成人口罩、兒童口罩、乾洗手凝露、嬰兒尿布、衛生棉、濕紙巾、漱口水、嬰兒潤膚乳液等女性及幼兒商品，合計約30種。

家樂福並指出，「家樂福自動販賣機」接受多元的支付方式，包括手機支付(Apple Pay、google Pay、玉山Wallet)、信用卡支付(VISA、JCB、MASTERCARD)、卡片支付(悠遊卡、一卡通、iCASH、HAPPY GO)、掃碼支付(街口支付、Pi、lINE Pay、歐富寶等)，未來也將持續設立新服務據點，希望提供顧客更全面的購物服務！

(工商 )