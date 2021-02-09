新台幣升值，逼六大壽險公司元月獲利「爆表」。由於元月匯兌成本大增，六大壽險公司加速實現資本利得來因應，國泰人壽等六大公司合計元月共實現股債獲利近750億元，創歷年新高，六大公司合計元月稅後獲利474.12億元，亦創下歷年「最賺元月」。

元月壽險獲利王應是國泰人壽，稅後獲利186.5億元，比去年1月多賺逾120億元，第二名是富邦人壽稅後賺157.86億元，亦比去年同期增加98億元以上；六大壽險中第三名是台灣人壽，獲利52.35億元，比去年同期亦多賺32億元，中國人壽元月稅後賺逾37億元排名第四，南山人壽與國壽、富壽相比，相對未在元月積極實現資本利得，稅後賺26.8億元排名第五，新壽則因匯兌成本較大，稅後獲利13.3億元，暫排第六。

六大壽險公司中，如國壽、富壽元月實現股債利得都逾200億元，先將獲利落袋為安，穩定今年獲利基礎，南山人壽、新壽、台壽及中壽單月實現資本利得各介於50~80億元之間，合計六家賣股、賣債就賺近750億元，且由於股市創新高，過去未見，債券未實現利益亦相對高點，所以六大壽險今年元月實現的資本利得，應也是歷史新高。

但壽險公司加速實現股債利得，除了是資本市場相對高點，先實現先心安外，另一重要因素即是新台幣兌美元匯率元月獨強，升值近1角，升值幅度0.34％，但韓元、新加坡幣等同時間都是貶值，一籃子貨幣避險相對效果較差，且壽險公司避險用的無本金遠期外匯（NDF），在元月價格大降，出現評價損失，造成元月匯兌成本極高，單月應遠逾百億元。

(工商 )