風靡全球的日本一蘭拉麵，宣布推出旗下第一款泡麵「一蘭泡麵」，為即食市場投下震撼彈！「大家都不出門吃飯了」，受新冠疫情衝擊，一蘭拉麵在日本的分店營收明顯衰退，為彌補缺口，決定推出泡麵，「在家也能吃」。

根據《每日新聞》報導，一蘭將於本月15日正式推出這款「一蘭泡麵」，除了各分店，通路遍及電商、超商、量販店，強調「不需要任何烹飪技術，只要加熱水就行了」。

報導指出，一蘭的客流量因疫情大幅減少，雖然祭出隔板、消毒等防疫措施，仍不敵民眾欲降低染疫風險的心理，營收明顯衰退。推出泡麵，也是顧及那些想吃麵又不敢出門的消費者。

一蘭多年前曾推出包裝麵，讓民眾在家自己煮；這次更方便，直接用熱水泡開就能吃了。一蘭表示，超過20年的研究，如今麵體與湯頭已達到公司所要求的高標準，「口感像在店內吃到的一樣濃郁」。

不過一蘭泡麵所費不貲，一碗售價訂在490日圓（約130台幣，含稅），若是在東京，已可以吃上內容物更豐富的丼飯，雖然有點貴，一蘭仍深具信心，「這是堅持好味道的結果」。

(中時新聞網)