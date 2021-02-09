獨/罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

2020台中市第2選區立委選戰，台灣基進陳柏惟擊敗顏家勢力、國民黨的顏寬恒，不過，今年則遭「刪Q總部」發起罷免行動，近日成為各界討論焦點。對此，顏寬恒今(9日)在臉書表示，打從一開始，就表示對於任何公民活動，都表示尊重，「現在的我不代表誰，也不需要誰來代表我，顏寬恒就是顏寬恒，我期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路」。

顏寬恒在臉書透露，針對最近一些沸沸揚揚的事件，有些話想跟寬粉們說一下，打從一開始，就表示對於任何公民活動，都表示尊重，自己曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲；也唯有如此，才能發現自己的缺點與團隊的問題，也有許多人說他們缺乏宣傳、缺少網路媒體的露出，做了十分工作、只宣傳了五分、最後只有兩分的人知道他們為了地方做了些什麼，「因此我們也對症下藥，加強社群的經營，及在媒體的曝光。」

自從去年敗選之後，顏寬恒表示，決定重整團隊、調整腳步，也忍痛讓許多一起征戰多年的戰友們離開團隊，他們也能理解在這個資訊網路媒體這個時代，傳統的選舉及服務方式，已經不足以成為當選的原因，需要有更多新血注入、接納更多正反的意見，成為自己的養份。

顏寬恒強調，現在的他不代表誰，也不需要誰來代表他，顏寬恒就是顏寬恒，期許自己能夠披荊斬棘，開創出屬於自己的一條路；他也說過，從敗選那天開始，花一天時間謝票，花了一個禮拜時間整理國會辦公室的法案與服務案件，至今剩下的時間，都在自我檢討與反省，用更謙卑的態度，面對每一雙質疑與支持的眼光。

最後，顏寬恒說，身為公眾人物，一舉一動都受到社會大眾的檢視，一言一行都要作為鄉親們的表率，該做的事努力完成、該澄清的澄清、出差錯就道歉，「仙人拍鼓有時錯，跤步踏差啥人無」，人民是善良且單純的，他認為大家都能理解。

(中時新聞網)