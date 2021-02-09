波蘭電玩設計商CD Projekt遇到駭客網路攻擊，破壞了一些內部系統，其中包括旗艦產品「電馭叛客2077」(Cyber​​punk 2077)的原始瑪，這當然對該公司造成重大損失，不過應該不會影響到玩家的權益，因為受破壞的系統不包括玩家的線上資料。

路透社報導，該公司在星期二的推特上說：「我們發現有身份不明的傢伙進入公司內部網路，這是未經授權的訪問，他盜拷了某些原始碼，並留下了贖金記錄。」

該公司隨後表示，他們不會與駭客談判。

CD Projekt公司說，駭客摸進內部網路，竊得包括《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）、《巫師 3》（Witcher 3）、《昆特牌》（Gwent）的原始碼，外加企業行政資料、法務文件、人事資料、投資者資料，以及帳戶等。

「電馭叛客2077」在推出之後評價兩極，一開始極為搶手，但隨後畫面的流暢度不夠，引起玩家的批評，導致SONY僅在一周後，就將游戲從其PlayStation商店下架。

這樣的壞事件使該公司股價下跌3％，在最嚴重時，曾一度下跌6.3％。

CD Projekt表示，雖然內部網路遭駭，但其備份系統仍然完好無損，能夠降低損失，並且受到破壞的系統，不包含用戶的個人資料。

不過，分析師弗拉基米爾·貝斯帕洛夫（Vladimir Bespalov）表示，這起駭客破壞事件，將使公司必須花時間修復，這將會拖慢公司改善與修復「電馭叛客2077」的工作。

(中時新聞網)