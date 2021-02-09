新北市辦理「110年新北市全國客家日－歇天穿」，為避免群聚風險、考量防疫優先，系列活動首以繪畫徵件方式辦理，結合網紅合作宣傳，打造精彩口碑。

新北客家事務局今年的活動主視覺。（新北市政府提供）

「新北市全國客家日–歇天穿」系列活動由繪畫徵件比賽「畫出你的天穿日」熱鬧啟動，本次特別邀請國內知名插畫家，如小學課本的逆襲、床編故事、變種吉娃娃等參與宣傳，並與客家學者、國內美術協會共同擔任專業評審團隊，民眾參與人氣投票還可參加抽獎拿iPad，總獎金及獎項共高達8萬8仟元以上。

詳細的繪畫比賽規則，將於2/19(五)新北市客家局臉書粉絲專頁正式公布並開放投稿，敬請把握機會參加，畫出你的創意天穿日！另外3/3(三)在新北市客家文化園區將舉行祭天儀式，將邀請國際交換生擔任禮生一起體驗客家傳統文化，歡迎鄉親朋友共襄盛舉。

新北市客家局長林素琴表示，隨著本土疫情的出現，今年改以減少群聚、維持傳統客家精神的模式辦理，同時也因為這樣的契機，今年新北市首度轉型全國客家日活動，期許經由數位轉型，能將客家傳統精神文化透過線上與社群傳播的力量，讓更多人看見。

每年農曆正月20日為代表著客家族群重要的「天穿日」，此節慶源於傳說「女媧補天」，為了感念女媧娘娘補天相助，客家鄉親每到這一天皆會放下手中的工作，讓大地休養生息，隨著時代演進，如今已成為愛惜自然及響應環保的重要節日，有鑑於天穿日之客家文化獨特性、且無族群排他性，在民國99年正式被訂定為「全國客家日」，成為深具深遠文化傳承意義的重要節日。

歡慶新北市升格十周年，畫出你的天穿日，數位防疫新生活，透過網路在家也可以更加深刻認識傳統客家文化，迎接春節年假前，還有第一波網路抽獎活動，只要完成天穿日小考驗，就有機會獲得限量福袋！更多活動資訊都在新北市客家局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpchakka/）。

(中時新聞網)