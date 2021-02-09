揪團做愛心，台南市議員蔡育輝連續第3年號召地方企業，請家扶親子百人一同享用火鍋，9日中午在新營極鮮火鍋提前圍爐開心迎接新年，受邀參加活動者每人還獲得500元紅包，每戶更獲得價值1500元的年菜一組。

北台南家扶中心表示，特別感謝蔡育輝議員服務處、台南紡織公司、南紡流通公司和華新麗華公司鹽水廠慷慨解囊行公益之舉，就像寒冬中的暖流，讓家扶大人小孩歡喜迎新春開心過好年。

家扶社工表示，蔡育輝長年投入地方公益，自2010年開始擔任家扶中心的扶幼委員，經常透過活動提供助學義賣機會，義賣高麗菜時曾一站4個小時帶領志工一起吶喊不喊累。

蔡育輝亦十分關心家扶兒的安心助學方案，2015年將市議員票款補助36萬餘元捐出，再加碼捐36萬元，2019年也捐出助學金缺口的40萬元，對助學希望工程的支持可謂不遺餘力。

蔡育輝表示，深感個人力量有限，決定號召企業共襄盛舉。感謝華新麗華副理凃國川親自到場贈送親子每人500元的壓歲錢，讓在場的大人小孩都笑得十分開心。

家扶主任莊淑惠特別感謝蔡育輝的貼心善舉，讓弱勢親子們能提前一起圍爐吃團圓飯，還帶回年菜減輕年節之開銷，而當孩子們說紅包要留著當註冊費用，讓蔡育輝直稱孩子懂事，也籲請社會大眾能一起關心弱勢兒少的助學之路。

(中時 )