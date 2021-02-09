新北市新店警分局長余昭俊率偵查隊及交通組到場，除了發放紅包外，更是要陪伴民眾一起過個好年。（新店警分局提供）

新北市新店警分局長余昭俊率偵查隊及交通組到場，除了發放紅包外，更是要陪伴民眾一起過個好年。（新店警分局提供）

農曆春節將屆，新北市新店區建國市場特別封街舉辦年貨大街，新北市新店警分局長余昭俊率偵查隊及交通組到場，除了發放紅包外，更是要陪伴民眾一起過個好年，希望可以讓民眾感受到警方為達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之願景。

「治安平穩」部分，因建國市場年貨大街現場人潮眾多，就怕採買民眾成為不法之徒的下手目標，新店警特別在現場提醒民眾小心扒手、隨時注意財務安全，同時也在年節期間加強取締賭博、幫派及詐欺等犯罪以維護治安。

「交通順暢」部分，新店警呼籲，年節期間，親朋好友把酒言歡在所難免，但開車不喝酒，喝酒不開車，避免酒後肇事。春節期間至觀光景點走春時，新店警也將強化交通疏導作為。返鄉車潮眾多且路途遙遠，應注意交通安全，通過路口時減速慢行，注意禮讓行人，而行人也應隨時注意路況，不要恣意穿越馬路或低頭滑手機，以免造成憾事。

「民眾安心」部分，因每逢春節前後，民眾往來金流熱絡，相對民眾荷包成為不法分子覬覦目標，因此新店警特別針對金融機構加派警力、新增三層巡邏路線，並與金融業者共同進行防搶演練、自衛編組演練。如民眾提存款有護鈔需求，只要聯繫各派出所或分駐所，新店警將立即提供護鈔服務。

新店警從治安、交通、金融三方面守護民眾，希望能讓在地居民安居樂業過個好年。

(中時 )