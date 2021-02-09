因新冠肺炎疫情蔓延全球，民眾擔心感染，盡量減少與人近距離接觸，及逛街購物行為。有鑑於此，台灣戶外品牌廠商歐都納，9日宣布以科技強化防疫概念，引進「3D量體機」，訴求零肢體接觸，及主打「無接觸式身形測量」，從測量體態，到取得身體數據，透過機器掃描3～10秒，輕鬆搞定，再由店面人員依據數據，提供消費者最適合的衣服風格、尺寸。

歐都納說，上述3D量體機，不僅大幅降低染疫風險，還能節省試穿時間。至於上述創新技術產品，未來將在歐都納「板橋埔墘店」及「彰化金馬店」，均可免費體驗。

歐都納相信透過大數據，對消費者進行尺寸採樣，未來在開發時，即可有效設計出更適合消費者的服裝版型，進而提供更優質的商品與服務。

去年受到新冠肺炎疫情影響，國內服飾品牌業績頻頻下滑，歐都納致力推廣「無接觸行銷推廣計畫」目的，是透過虛實整合，降低消費者接觸染疫的風險。

歐都納引進「3D量體機」，解決消費者對於測量體型時，近距離接觸的擔憂，消費者透過機器測量身體，省去與他人接觸的風險，3至10秒就能「安心、快速」了解自己的身形，獲得屬於自己身體的數據。

而「3D量體機」結合手機的便利性，搭配APP「雲衣適」，讓民眾量測後的數值保存於APP內，未來消費者有購物需求，即可參考自己的身體數據，直接購物，省去至實體店面試衣的流程，也可提升移動式經濟的成長空間。

(工商 )