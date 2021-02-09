蔡總統上午召開國安高層會議並公開談話，強調願在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸有意義的對話。國民黨立委陳以信表示，蔡總統這話是說給華府聽的，不是說給北京聽的，因為既然華府說兩岸應該談，她就擺出願意談的樣子，至於談不談的成，都是北京的問題。

陳以信在臉書發文表示，蔡總統今天兩岸談話髮夾彎不奇怪，去年拜登一確定當選時，他就預測蔡總統的兩岸強硬立場，勢必會受到美國壓力而調整。果然從拜登新國安團隊接連要求兩岸對話，拜登也在國務院演說強調「對中政策競爭外也要合作」，蔡總統今天就與駐美代表蕭美琴連線，討論後調整兩岸論述基調，至少開始語帶祝福向對岸人民釋放善意，也期待在疫情後恢復兩岸交流。

「不過蔡總統這話是說給華府聽的，不是說給北京聽的。」陳以信表示，顯然蔡總統在意的是，既然華府說兩岸應該談，她就擺出願意談的樣子，至於談不談的成，都是北京的問題，華府如果要怪就去怪北京，不能怪台北。這就是蔡總統兩岸論述的一千零一招！跟緊華府想聽什麼就說什麼，果真靈光！

陳以信也說，而且今天好像還有一個重點，當拜登總統批評不該使用中國肺炎、武漢肺炎等地域性歧視修辭後，蔡總統今天也悄悄改口了不是嗎？

(中時 )