29歲大陸女星鄭爽被爆和富二代舊愛張恒在美國找代理孕母，生下2個孩子後又棄養，不僅女方遭全面封殺，張恒也遭到各種爆料攻擊，然而日前卻有一名女網紅發出影片對張恒示愛，還稱自己是富婆，可以養小孩，「鄭爽不要你，我要！」讓外界看傻了眼。

該名女網紅在抖音上傳一段影片，只見她手中舉著一塊粉紅色板子，上面不但畫了多顆愛心，還寫著示愛宣言，「張恒，我愛你，鄭爽不要你，我要你，我是個富婆，我來撫養你的兩個孩子」，她開頭就先自我介紹是有錢的單親媽媽，接著大聲告白，「張恒，我是富婆，我喜歡你！」

女網紅站在一棟白色的氣派別墅前面，告白完又轉身介紹「這是我的別墅」，超奇葩的表現引起網友熱烈討論，不少人都認為她是想紅想瘋了，還有網友吐槽，「張恒就缺錢，妳剛好有錢」、「要先把欠的債還清了，他才能坐飛機回來吧，富婆加油」。

富婆舉牌向張恒告白。(圖/翻攝自抖音)

事實上，在爆出棄養風波後，鄭爽的父親成華也在微博痛指張恒是極品渣男，為了金錢不擇手段，還指張恒在交往期間出軌多次，手機還錄有女生不雅影片，稱這場戀愛談的讓鄭爽情感重傷、經濟上損失慘重，之後自稱張恒前女友的網友也跳出來補槍，讓張恒形象大傷。

(中時新聞網)