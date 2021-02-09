雲林57歲鄭姓婦人離家獨自在苗栗隱姓埋名生活20多年，因病到部立苗栗醫院就醫才吐露真實身分，希望身後能落葉歸根，苗栗醫院突破重重困難，終於在春節前夕，聯繫上她的家人領回安葬，圓了鄭姓婦人遺願。

衛福部苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪表示，看似年約60歲的該名女病患，在去年12月中旬由救護車送至苗醫急診室，身上無任何身分證明文件，陪同送醫的房東表示患者好幾天不吃不喝，癱軟在租屋處的地板上，卻又抗拒就醫，因為擔心她，才透過好多人幫忙送醫。

苗醫社工人員介入關懷與協助，但她隱瞞姓名，自稱陳小姐，院方以身分證字號查出陳小姐另有其人，經過社工多次懇談，老婦終於願意透露，自己婚後離家，雖有子女，但愧對家人，不願自己因為生病才認親，拖累子女，請求社工不要追問。

由於確認病患身份一事，再次陷入困境，且老婦住院後拒絕所有治療，身體每況愈下，無求生意念，專科護理師及社工詢問病患後事該如何安排，病患思考了2天後才說出自己的基本資料，希望死後能由子女接回安葬。

苗栗醫院表示，57歲鄭姓婦人今年初病逝，經聯繫子女，但子女表示母親在他們讀幼稚園時就離開，20多年未見，無法辨識容貌及身分，而婦人的手足也無意願領認遺體，於是函請苗栗地檢署協助，在苗栗縣警察局苗栗分局、銅鑼分駐所、雲林縣斗六戶政事務所等各部門的努力下，確認鄭婦身分，後由臺灣苗栗地方檢察署通知子女及開立死亡證明，禮儀社幫忙安葬事宜及費用處理，讓鄭婦在春節前能夠落葉歸根。

部立苗醫社工員羅愛暘表示，能在年節前夕，結合大家的力量，共同完成鄭婦生前未能完成的事，圓滿遺願，感覺當社工人員很有意義，將會繼續為弱勢病患服務。

(中時 )