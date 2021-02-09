部桃醫院新冠肺炎群聚事件滿28天，指揮中心已宣布解除院內感染風險，不過，指揮官陳時中今（9）日宣布，國內新增一例本土個案934，為案863護理師的家人。

這起家庭群聚一家七口全數染疫，分別為案863護理師、護理師的丈夫、女兒、婆婆、另一女兒、公公及大姑。

陳時中表示，案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910的接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受五次採檢，結果皆為陰性；2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。

另外，因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，1月27日至2月9日實施北北桃地區所轄醫院門禁管制措施，除例外情形外，停止開放探病。陳時中指出，鑒於指揮中心啟動擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離，及部桃清零計畫等措施後，評估該院及社區感染風險降低，因此北北桃地區所轄醫院自明（10）日起，回歸現行陪探病機制。

陳時中說，北北桃地區所轄醫院明日回歸現行探病機制後，住院病人之陪病者（含照顧服務員）仍以一名為原則；訪客探視（病）每日固定一個時段，且每名住院病人每次以至多二名訪客為原則，醫院得視情形調整。

此外，陳時中呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

(工商 )