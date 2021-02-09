綜藝大姐大藍心湄今(9日)突然在臉書PO出在醫院看診的照片，引發粉絲關心她是否身體健康亮紅燈？對此，她坦言上禮拜不慎在浴室滑倒，整個人連續好幾天又吐又暈，這幾天都在醫院檢查，所幸沒有大礙，已能出院回家。

藍心湄今日在臉書PO出2張在醫院檢查的照片，寫下：「年前我也來個大掃除。感謝洪院長，有耐心又細心，可以的話我會嫁給你。」引發粉絲紛紛關心，擔心55歲的她是否身體狀況亮紅燈。

年前我也來個大掃除 感謝洪院長 有耐心又細心 可以的話我會嫁給你❤️ 由藍心湄 Hsin-Mei Lan 發佈於 2021年2月8日 星期一

隨後她也在留言處坦白，「上週五在浴室滑倒啦！」透露自己當時以「倒栽蔥」的方式滑倒，頭昏嘔吐多日，所以這幾天都待在醫院檢查，但現在已經回家了，向粉絲報平安。

粉絲除了留言希望她早日康復，也忍不住叮嚀她要多小心，「一開始滑倒就要去急診了啦」、「多多保重，加裝止滑防滑墊吧」，更有人以自己70多歲的爸爸跌倒經驗為例，建議藍心湄每3個月回診抽血和檢查，常保健康。

對此藍心湄經紀人稍早也向《中時》回應，「今天都沒事了，已回家，謝謝大家關心。」

(中時新聞網)