現代人孩子生得少，從孩子呱呱墜地開始，父母都希望給孩子取個好名字，希望孩子能夠一世好命。而根據大陸央視新聞報導，統計2020年大陸全國姓名使用報告，在去年出生的新生兒名字中，大陸男性新生兒中使用頻率最高的名字是奕辰；而女性新生兒中使用頻率最高的名字是「一諾」；且一諾已經是連續第二年蟬聯第一名，有網友推測，大家把孩子的名字取得這麼夢幻、充滿詩意，應該言情小說和偶像劇，都做出了不少貢獻。

跟據2020年度大陸全國姓名報告，男性新生兒中使用頻率最高的10個名字依序為：奕辰、宇軒、浩宇、亦辰、宇辰、子墨、宇航、浩然、梓豪、亦宸。女性新生兒中使用頻率最高的10個名字依序為：一諾、依諾、欣怡、梓涵、語桐、欣妍、可欣、語汐、雨桐、夢瑤。其中女寶寶取名叫一諾的，2019年跟去年，都排名第一名。

而觀察近年大陸新生兒的取名風格，有網友認為，這一輩的父母，可能像劇與言情小說看多了，都很有詩意，取的名字夢幻味十足。

(中時新聞網)