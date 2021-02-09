今年春節假期自10日起連放7天，從小年夜（10日）一直放到大年初五（16日）。有網友好奇，「什麼時候開始放小年夜的？以往不是都除夕才放假嗎？」發問引起熱烈討論，許多網友立即點出提前放假的關鍵。

行政院前年4月修正《政府機關調整上班日期處理要點》，院長蘇貞昌拍板，往後每一年的年假，都從小年夜開始放，至少7天，不僅放好放滿盼促進經濟，也希望提前放假能紓解國道、鐵路返鄉壓力。

去年春節首次實施，獲得不少好評。網友認為，如此一來大家就不用趕除夕當天搭車，有的人可提前一天回家，達到分流效果。有網友說他問過行政院人事行政總處，「除夕前一天若是上班日，會放假一天，本來要在前一個周末補上班，因碰到寒假，所以變成後一周補。」而今年補班日，落在2月20日。

網友一面倒支持這項政策，雖然過完年要補班，但確實讓民眾更彈性安排年假。根據人事行政總處估算，未來10年中，有4年的春節放到7天、5年放9天，2023年的春節，甚至有10天假期。

(中時新聞網)