嘉義縣番路鄉逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」除夕休息，大年初一起開放遊客入園參觀。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」除夕休息，大年初一起開放遊客入園參觀。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」因未依「動物展演管理辦法」申請許可設置，去年10月被告知違法需停業，逐鹿社區合作社頓時陷入經營困境；為使鹿園能盡速恢復營業，部落、阿管處及嘉縣府積極討論可行方案。近日傳來好消息，逐鹿社區在公部門輔導下，8日取得展演許可；鹿園除夕休息，大年初一起開放遊客入園參觀。

逐鹿社區「逐鹿傳說－梅花鹿生態園區」去年6月對外開放，蔡英文總統還曾經造訪參觀，並為其中1隻出生不久的小公鹿命名「Ｑ弟」。

「總算鬆了一口氣！」逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄說，鹿園停業後，逐鹿社區合作社20多位員工都薪水都快發不出來，昨日得知取得縣府展演許可後，趕緊向幾位居民報告這個好消息，大家都感動萬分。

逐鹿社區是莫拉克災後興建以供鄒族8部落族人永久安居的處所，鄒族與此地的關係密切，過去是鄒族傳統梅花鹿舊址，早期族人會在此打獵。阿管處為促進災民產業發展，委託逐鹿社區合作社復育梅花鹿，藉此讓更多民眾認識鄒族與梅花鹿文化。

縣府表示，目前該鹿園有17隻梅花鹿，分別為3隻公鹿、14隻母鹿；由於之前曾發生遊客在園區興奮尖叫或追逐等行為，導致鹿隻驚嚇受傷，或是餵飼非專用草料等影響鹿隻健康情事，民眾春節期間前來參觀時，務必遵守園區相關規定。

(中時 )