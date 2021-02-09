前羅東博愛醫院復健醫學科伍姓醫師，去年8月下旬在台北搭乘捷運時，連續2天在捷運車廂上對身邊女子襲胸，被害人氣得向警方報案逮人，警方調查時赫然發現，這名醫師已是累犯，由於被害人不願和解，遭台北地檢署今（9日）依違反性騷擾防治法起訴。

檢警調查，被害人林姓女子，去年8月間搭乘捷運紅線，由紅樹林開往象山途中，突然感覺胸部被一旁站立的伍男觸碰。林女原本還以為是車上人多擁擠，對方才會一直碰到她手臂，沒想到對方竟然直接抓胸部，她氣得痛罵，對方嚇到當場跑走。她則立刻報警提告。

據《自由新聞網》報導，檢警調閱監視器畫面，查出已婚的伍男涉案，他竟然還是宜蘭羅東博愛醫院復健科主治醫師。而且鹹豬手已經不是初犯，2009年7月間，他搭乘莒光號時趁機對一名20歲女乘客襲胸，遭其他乘客發現舉報。伍男到案後，坦承「一時忍不住」，才用衣服遮掩觸摸女乘客胸部。伍男還當場下跪，哀求警方代為表達歉意和解。不過，林女得知伍男是襲胸慣犯，不願和解，伍男因而被起訴。

伍男已是襲胸累犯，去年8月有女網友在社群網站PO文表示，與妹妹一同搭乘捷運時，明明車廂內並不擁擠，卻看到一名男子緊貼著睡著的妹妹，她喚醒妹妹詢問，確認和男子彼此並不認識。女子PO文說，男子明明有看到她與妹妹在談話，卻還是一直站在原地不願走開，雖然後來將男子支開，但很後悔沒把男子弄離妹妹遠一點，就已到站了。這起案件在去年12月遭北檢依違反性騷擾防治法將他起訴。在案件曝光後，伍男已經遭到博愛醫院停職。

(中時新聞網)