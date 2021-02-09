總統府今公布遴聘資政26人、國策顧問76人。聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。蔡總統第二任期沒有續任的前考試院副院長李逸洋及卸任的前監察院長張博雅，皆被聘為總統府資政。

總統府發言人張惇涵指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人。

資政包括王茂雄、田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、李明亮、李茂盛、李逸洋、沈國榮、林全、林信義、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、孫大川、張俊雄、張博雅、許勝雄、陳博志、陳繼盛、曾道雄、辜寬敏、黃茂雄、黃崑虎、葉菊蘭、劉昭惠、蕭新煌、顏志發。

國策顧問名單為，王禮、方昇茂、白正憲、田詒鴻、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、林子儀、林見松、林金超、邱俊邦、邱進福、施信民、施朝賢、柯富揚、洪團樟、紀政、胡清嫻、范振修、秦嘉鴻、翁金珠、翁源水、高靖秋、康義勝、張田黨、張甲長、張光瑤、張金華、張秋海、莊維周、莊爵安、許肇祥、陳永昌、陳其南、陳旺來、陳金田、陳茂仁、陳哲芳、陳振文、陳國欽、陳添枝、陳義丕、曾貴海、游萬豐、湯文萬、程文俊、童永、賀陳旦、黃先柱、黃承國、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、楊信、詹宏志、詹勳政、廖全平、廖武治、蔡天啟、鄭慶祥、盧博基、 賴春生、謝世英、謝清志、魏明谷、羅榮光、嚴雋泰、顧忠華。

(中時 )