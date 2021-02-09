這2年來因美中貿易科技戰而受到全球矚目的大陸華為公司執行長任正非受訪時表示，希望美國總統拜登能對華為採取更開放的政策，華為的5G技術也可以全部轉讓。至於因缺乏台積電晶片而停滯的智慧手機業務，華為不會將它出售，未來也不會投資晶片技術。

這是任正非近一年來首次公開面對媒體接受採訪。他藉由媒體向美國總統拜登喊話稱，歡迎拜登給他打電話進行溝通。「美國希望實現經濟增長，而中國也希望實現經濟增長。」「如果能夠擴大華為的生產能力，那也將意味著美國公司也有更多的供應機會。」華為沒有精力參與到政治漩渦中，只會努力製造出優質的產品，希望美國政府能夠採取更加開放的政策，以造福於美國公司和美國經濟。

任正非還說，過去一年他對華為生存能力的信心有所增強，有很多方法來克服困難，2020年實現了的收入和淨利潤正增長。

在5G技術的問題上，任正非表示，華為的5G技術可以全部轉讓，不僅包括開發權，還包括來源程式和原始程式碼。如果美國需要我們的技術，我們可以轉讓，「我們的話很真誠，但到目前為止，還沒有公司與我們進行談判。」

《新華網》報導說，美國切斷了華為與包括台積電在內的晶片供應商的聯繫，因此有關華為智慧手機業務未來可能出售的疑問一直在發酵。對此，任正非表示，華為將「絕不」出售其智慧手機業務。此外，任正非也很肯定地表示，華為不會在晶片技術上進行投資。

(中時新聞網)