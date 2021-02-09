美國猶他州薩米特郡（Summit County）日前發生雪崩意外，當時有6人正在滑雪場遊玩，沒想到卻意外錄下了自己慘遭活埋的恐怖過程，當時山體突然開始猛烈搖晃，接著就看見了「巨大雪浪」排山倒海般襲來，在短短不到10秒的時間，就吞噬了在場所有人，畫面瞬間一片漆黑。

綜合外媒報導，事發於2月6日，當時男子彭羅斯（Miles Penrose）與5名友人一同前往奧克利市（Oakley）騎乘雪上摩托車遊玩，由於該處才剛下過一場暴風雪，為了保護自身安全，每個人都有事先備妥充足的應急用具，如收音機、信號座標發射器與雪崩急難背包等。

眾人在雪地裡玩得相當起勁，彭羅斯表當時正用手機拍攝弟弟滑雪的英姿，孰料這時整座山區突然開始劇烈搖晃，接著他看見山頂上的雪堆紛紛掉落，下秒一道雪牆朝他們迎面撲來，當下彭羅斯呼喚大家使用雪崩背包，但是都還來不及打開安全氣囊，所有人就全被大雪吞噬。

彭羅斯被雪浪推移了18公尺才終於停下，所幸只有下半身被困住，於是他徒手將自己挖了出來，隨後循著弟弟的求救聲，趕緊將對方從雪堆裡救出；同行的友人卡隆（Nate Carlon）指出，6人中就有4人瞬間遭到活埋，幸好大家最後都平安脫困，卡隆直呼：「這真是個奇蹟！」

(中時新聞網)