日本NHK新聞9日報導，曾配音吉卜力1992年動畫《紅豬》主角的名演員森山周一郎，8日因肺炎在埼玉縣醫院內過世，享年86歳。

日本動畫《紅豬》。（摘自吉卜力工作室官網）

他出身自名古屋，在演藝圈貢獻63年，聲音低沈而具魅力，為《紅豬》主角Porco Rosso聲音演出時已是71歲，但他說「我從小二聲音就是這樣了。」2020年在NHK晨間劇《歡呼》演主角窪田正孝的外祖父，在此前網間誤傳他已逝，他在Twitter宣傳該劇時發文「打破死亡謠傳！」

他的電影作品也很豐富，其中曾演出周防正行執導、役所広司與草刈民代主演的《Shall we ダンス?》（Shall We Dance?），森山飾演草刈經營舞蹈教室的父親。

他最早為舞台劇演員，熟記台詞是基本能力，因此在拍電視劇他也幾乎不NG，深受製作人愛用，不過他曾得意表示「這也是因為我很會偷看小抄。」因配音《紅豬》讓世間將他與動畫緊緊連結，有粉絲聞訊表示「他乘著飛機雲上路了」。

森山周一郎曾演出電影《Shall we ダンス?》。（摘自japaneseclass.jp）

(中時 )