農曆鼠年新台幣累積升值達1.616元，不僅廠商哀號匯損吃掉獲利，央行從去年下半年起也頻頻出招，尾盤調節成為新常態，近期更修正外匯申報辦法，對涉入炒匯的外銀祭出懲處。

全球央行去年初因為疫情大幅降息，美國更祭出無上限量化寬鬆（QE）政策，讓全球大開資金派對，台灣因為防疫得宜，熱錢湧入，不僅台股去年屢創新高，新台幣更是升勢煞不住。

新台幣鼠年升值幅度達5.69%，創下近3年新高。去年12月正式突破有「彭淮南防線」之稱的28.5元關卡，今年以來，盤中更是頻頻出現27字頭，創下23年半新高。

不過，台灣作為出口導向型經濟體，新台幣「升升不息」，不少廠商早就大喊吃不消。機械業者與工具機業者從去年中開始便頻頻喊話，直言新台幣匯率升值影響台灣出口的各行各業，不只影響出口產業報價競爭力，匯率升值也侵蝕廠商獲利。

股王大立光累計去年匯損高達新台幣18.15億元，吃掉每股盈餘（EPS）達13.53元。砷化鎵龍頭廠商穩懋今年1月也在重大訊息特別公告，受到新台幣去年第4季大幅升值影響，將調整去年第4季的毛利率展望，預計第4季毛利率表現將由原先預估的high-thirties（37%到39%）水準，下修為mid-thirties（34%到36%），同樣反映出匯損對於財務報表的衝擊。

面對新台幣氣焰高漲，央行也連環拳出招迎戰。央行去年中開始進場實質買匯，尾盤調節更成為新常態，同時力守盤中「雙防線」，目的就是希望新台幣不要升那麼快。

央行除了進場調節，1月更罕見在臉書對外喊話「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，緊盯資金匯入有無異常，加強專案檢查。央行在2月3日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，過去針對每年累積結匯金額，企業上限5000萬美元、個人為500萬美元，未來將進行調整，同時留意國外企業借款項目，避免企業利用國外借款炒匯。

央行日前抓到炒匯糧商，在2月5日對4家未善盡KYC 責任的外商銀行祭出懲處，在在展現鐵腕穩匯態度。

展望新台幣農曆年後走勢，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道今天受訪時認為，國際美元指數雖然近期由弱轉強，但是美國聯準會（Fed）先前談話反映低利率仍會維持一段時間，加上美國參議院通過1.9兆元紓困案，預料市場資金仍會持續寬鬆。「美國今年經濟表現應該會比去年好，但預料美元沒有那麼快反轉。」

吳孟道認為，央行穩匯態度明確，今年應該還是希望新台幣位在28到28.5元區間，但是台灣去年以來經濟表現佳，預期新台幣短期仍會走偏升整理格局。

吳孟道也提醒，過去比較忽視匯率風險的廠商，需要加緊避險，包括增加持有美元等方式。（編輯：林淑媛）1100209

(中央社)