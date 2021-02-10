餐飲觀光股今天公布1 月營收，豆府、王品分別寫下同期新高及單月次高；漢來美食受到部桃事件影響，1月營收年減近3成；晶華因尾牙場次延至農曆年後舉行，1月營收年減逾2成。

連鎖餐飲集團豆府公布1月營收新台幣1.73億元，年增10.06%，續創同期新高。雖然疫情有升溫跡象，豆府1月業績仍維持穩定，主要因為國內企業改以小型化餐會、部門聚餐為主，且豆府的商品組合變化性大，旗下品牌推出微型尾牙專案，有效增加來客數。

豆府表示，2月進入農曆春節假期，受疫情影響國人仍無法出國，親友聚會可望較往年頻繁，為搶攻春節連假商機，豆府集團也規劃多項春節行銷活動，相信能帶動業績持續提升。

漢來美食今天公布1月營收3.36億元，月減5.8%、年減29.8%，主因今年農曆春節全部天數落在2月，去年是在1月，加上受到部桃事件群聚警戒效應，桃園3家餐廳的業績明顯受到影響。

漢來美食表示，目前除夕圍爐訂位情況並沒有太大改變，雖然有少數訂桌改為外帶和餐券，但因有候補桌數補上，因此漢來美食宴會廳及巨蛋宴會廳的訂席甚至較去年成長。至於漢來海港自助餐的年節訂餐狀況，目前也仍維持滿座。

雲品國際今天公布2021年1月合併營收1.9億元，年減33%。雲品指出，今年農曆過年在2月，相較去年1月即為農曆年節假期，比較基準不同，致營收下滑，為單一月份個案。展望今年，在疫情影響下，國際旅遊將維持低檔，而國內需求可望持續熱絡，雲品將審慎因應，並持續優化營運動能。

王品集團公布1月自結營收，兩岸合併營收15.3億元，年增8.48%，寫下歷史營收第2高，僅差55萬元就能打破2017年紀錄。王品台灣事業群強化營運體質、績效顯現，營收達10.3億元，年增2.42%、月增率4%，創7年來1月新高；雖然略微受到桃園疫情影響，但王品台灣營運表現持續暢旺，連續第9個月改寫近年新高。

美食-KY公布自結1月合併營收16.3億元，年減11%，跌幅較上月收斂。法人指出，儘管大陸餐飲行業1月受到疫情復發影響，業績普遍受壓抑，但美國市場歷經去年底疫情高峰後，1月中旬開始確診人數明顯下降，疫苗施打持續加速，帶動當地85度C營收較上月成長雙位數百分比。法人看好美食-KY北美門店營收能逐月成長，往疫情前的水準靠攏。

晶華今天公布2021年1月集團合併營收5.29億元，月減8.19%，年減23.03%，主要因為1月受疫情升溫影響，以致台北晶華酒店餐飲尾牙筵席預定場次臨時被延至農曆年後舉行。但晶華太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅業績仍持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1100209

(中央社)