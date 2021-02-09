本次慰問活動並結合在朴子分隊服役17年即將退役消防雲梯車感恩儀式。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁（前排左二）9日與嘉義縣消防局長呂清海（前排右一）到朴子分隊慰勞。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁9日與嘉義縣消防局長呂清海到朴子分隊慰勞，並致贈慰勞金及慰問品。春節將至，翁章梁讚許消防同仁「聞聲救苦」，當大家在吃團圓飯，消防弟兄也都在戰備狀態，尤其在一整年防疫過程中，消防同仁付出很多，要感謝消防兄弟和鳳凰志工的付出與貢獻。

朴子分隊包括分隊長蔡紹文，總計共18位，每天上班9人，但每月救護出勤次數件數大約護180至200件左右，足見其勤務繁重，但仍能克盡職責。109年度分隊小隊長蔡敏生與義消分隊長周許素蘭，雙雙榮獲鳳凰獎，亦能看出該分隊消防人員與義消志工夥伴，對消防的用心與努力。

本次慰問活動並結合在朴子分隊服役17年即將退役消防雲梯車感恩儀式，該車在海區服役期間歷經百場大、小火災及搶救縣民生命戰功彪炳，儀式中由縣長及消防局長登梯向消防雲梯車表達最高敬意。

呂清海提醒年節期間，民眾除要注意爆竹煙火使用，日夜溫差大，使用保暖設備或是緊閉門窗，需注意居家防火安全及一氧化碳防範，應檢視家中用電情形及電線狀況、檢查熱水器安裝位置是否正確、洗澡時盡量保持通風等。

(中時 )