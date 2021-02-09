自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，前年假藉拍片名義對G奶網紅星諠性騷擾，不但環抱、揉奶，甚至還用下體頂撞對方，日前判決出爐，遭處拘役40天，沒想到今日鄧佳華再發文，對前陣子遭指控性騷擾的翁立友喊話，「尊重女生，請把我當榜樣學習」。

鄧佳華當時在臉書發文透露，「這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」，讓網友們十分傻眼，星諠也隨即反嗆，「根本就沒有要給你摸胸部，這什麼鬼發文，窩(我)不想原諒這麼瞎ㄉ(的)人」。

儘管鄧佳華後來下跪道歉，還自打5次巴掌，狂說3次對不起，星諠仍決定一狀告上法庭，鄧佳華日前被判處拘役40天，得易科罰金4萬元，看到前陣子翁立友的新聞似乎有感而發，竟在臉書發文表示，「翁立友，這是最後了一句話，尊重女生，請把我當榜樣學習。」

翁立友 這是最後了 一句話 尊重女生 請把我當榜樣學習 由鄧佳華發佈於 2021年2月8日 星期一

事實上，翁立友因遭雞排妹（鄭家純）指控性騷擾，引發外界關注性騷擾相關議題，又有一名女子跳出指控，稱自己曾在桃園某餐廳認職，有次遇到翁立友前來用餐，對她開低級玩笑，甚至要求女子到身邊幫自己服務，可以說是一波未平一波又起。

(中時新聞網)