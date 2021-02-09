萬海（2615）決定今年3月中將美西線航班增加一倍，公司也加速船隊與貨櫃擴增速度，9日公告再買進一艘可裝載6,030箱（20呎櫃）現成貨櫃船，累計自去年12月至今已經買進10艘現成船，其中3艘是在本月3、8、9日分別買進。另9日公告買進3萬個貨櫃，則是稍早已經董事會同意，9日正式簽約訂造的案子。

萬海去年12月經董事會通過以3.6億美元買進現成船，到目前為止共以約2.82億元買進10艘可裝載4千到6千餘箱貨櫃船舶，以每艘兩千萬美元上下估算，還可買進約4艘現成船。

萬海在今年1月25日公告旗下新加坡公司加訂造12艘3,013箱貨櫃船，每艘造價4,710萬美元，總金額約5.65億美元、約157.86億台幣。貨櫃訂造加快也加量，1月底剛公布訂造5萬箱(20呎櫃)貨櫃，本月3日再公告董事會通過加購3.2萬箱貨櫃，9日公告了其中3萬箱在中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司建造，另兩千箱因金額低，未公告交易對象與明細。

(工商 )