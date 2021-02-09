全聯PX Pay紅包轉520或1314給情人 獲等數福利點 21:302021/02/09 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 PXGo!轉贈巧克力分批取貨，明治代可可脂黑巧克力，120g，26枚x4盒，原價412元、特價399元。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西洋情人節將至，全聯PX Pay支援全民送紅包給最愛的情人、朋友、親人，使用PX Pay紅包轉「520」或「1314」表心意，PX Pay送上520或1314福利點，活動時間為12日至14日，單筆購買PX Pay紅包滿1200元，同時可參加抽10萬福利點活動。 此外，在PXGo!買巧克力轉贈給你最心愛的他或她，12日至14日在PXGo!購買任一種巧克力，利用PXGo!轉贈，即贈送50福利點。 PXGo!轉贈巧克力分批取貨，生活良好花生巧克力，252gx3包，原價417元、特價309元。（全聯提供） 台灣Pay官方帳號送新春開工紅包 4萬個等你來搶 《金融股》台新金Richart區塊鏈技術 整合場域點數 (中時 ) #PX #Pay #福利點 #紅包 #520 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用全聯PX Pay轉送情人紅包 福利點同步大方送 15:202021/02/09 科技 LINE購物／酷券／旅遊／熱點新年活動出爐 優惠送不停 12:102021/02/09 科技 康和證券投資總監廖繼弘：外資回補 資金派對續熱 04:102021/02/09 產業特刊 海科館引進乳牛色塊熊貓小丑魚 春節首度亮相 17:282021/02/09 生活 牛轉好運 夢時代初一至五送6萬黃金牛 16:422021/02/09 寶島 轉職升溫中 人力銀行：求職點擊數激增15％ 15:242021/02/09 財經 LINE迎接牛年送免費主題 買活動貼圖狂抽Gogoro 11:412021/02/09 科技 桃療辦理新春廉心誠長營 與青少年廉潔同行 16:462021/02/09 寶島 小資族年節紅包表心意 4點禁忌避掉過好年！ 15:032021/02/09 聊新事 超巿福袋最低200元 百萬名車開回家 04:102021/02/09 時尚消費 金牛年報喜也防疫 信義房屋推牛年電子賀卡超吸睛 11:432021/02/09 財經 生活熱門新聞 年夜飯最厭惡料理 這道菜壓倒性奪冠 放到初七沒人吃 - 生活 洗碗阿姨尾牙贏172萬現金 員工抖出暗黑內幕 - 生活 案925遭爆未戴口罩台南廠區趴趴走 黃偉哲回應了 - 生活 立百病毒可人傳人 陳時中揭「4恐慌因子」：無藥可醫 - 生活 一家七口全染疫 指揮中心曝確診護理師家人現況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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