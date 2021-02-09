氣象局預報顯示，明(10)日上半天風向以偏東風為主，東半部仍有局部降雨，其他地區為多雲；下午鋒面接近，天氣漸趨不穩定，西半部會開始出現局部短暫陣雨，晚上之後鋒面影響，各地出現陣雨或雷雨的機率偏高，有局部大雨發生機率。

氣象局預報員張承傳表示，明天小年夜上半天東半部仍有降雨，西半部則是穩定天氣，不過下半天起鋒面接近，西半部也轉為有雨，且易有瞬間大雨或雷雨等劇烈天氣，除夕下半天鋒面東移遠離，雨勢將趨緩，初一(12)至初五(16)東北季風增強，除了北部、東北部有局部短暫雨機率，其他地區則為多雲到晴。

晚上之後受鋒面影響，各地雨勢愈發明顯，並有局部大雨發生機率。溫度方面，中部以北低溫13到15，其他地區約15到18度，白天北台灣氣溫會比今天回升，各地高溫都有22到25度，南部則可以來到27度左右。

中南部及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊及用路安全。

鋒面影響期間天氣不穩定，由於東北風增強，氣象局也已發布陸上強風特報，明晚起台灣各地(含綠島、蘭嶼)沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請民眾特別注意。

(中時 )