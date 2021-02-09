中國人民銀行9日公布，1月新增信貸達人民幣（下同）3.58兆元，不僅高於市場預期的3.5兆元，更創下歷史新高。另，1月社會融資規模增量達5.17兆元，遠高於預期的4.5兆元。市場分析，貸款增加主要來自1月份消費和房市火爆所帶動。

人行數據顯示，1月廣義貨幣總計數（M2）年增率9.4％，低於調查中值10％。1月末社會融資規模存量289.74兆元，年增13％。

新浪財經報導，自2018年以來，每年1月貸款投放均創下了歷史新高。具體來看，1月貸款投放創下天量，主要投向企業中長期貸款、以個人房貸為主的居民中長期貸款。

雖然1月多個大城市先後公布房地產調控政策，但依舊無損房市買氣，1月份房市銷售快速增長。火熱房市拉抬相關消費動能，促使1月整體貸款暴增。

從貸款端看，2021年1月，住戶貸款增加1.27兆元，較上年同期多增約0.64兆元。其中，以個人消費貸款為主的短期貸款增加3,278億元，較上年同期多增4,427億元；以個人房貸為主的中長期貸款增加9,448億元，較上年同期多增1,957億元。

居民短期貸款與常用消費品對應，汽車、智慧手機等消費亦大幅增長。人行資料並顯示，1月末人民幣貸款餘額176.32兆元，年增12.7％。

(工商 )